Levanta-te e camina, cariño

Deus não me deu a graça de ser crente. Tende a ser a minha resposta sumária em matéria de fé. É apenas um desdobramento de formulações mais espirituosas: Ateu, graças a Deus. Ao completar o currículo religioso, acrescento que me faltam dois sacramentos para concluir o cardápio disponível – o casamento e a extrema-unção – e que, por alguns meses, cheguei a catequista. Ambas as informações, totalmente verdadeiras, levam-me a corrigir o postulado anterior: Deus não me deu a graça de continuar crente. Enfim, mas falo-vos de um tempo em que perder a fé já não é arrojado, é, apenas, esquecer um alperce na fruteira na esperança de que este seque em vez de apodrecer.

Os muros da Igreja eram os limites de sociabilização aceitáveis para uma adolescente branca nascida na suburbana linha de Sintra. Entre os horários de trabalho dilatados pelos movimentos pendulares e erráticos dos comboios, o sentimento latente de insegurança e as formas da juventude que se empinavam, aquele território de cânticos e ritualizações apaziguava medos familiares e intercalava o tédio doméstico, a falta de oferta cultural, a vida dos gangues, apenas adivinhada pela janela. Ir à missa em vez de ir fumar para o café era frequentar, nos tempos livres, um local onde a castidade seria – em teoria – pregada, em vez de ser – em teoria – ameaçada. Foi, como poderão adivinhar, na Igreja que vivi os primeiros ritos eróticos, com e sem consentimento. Dos mais inocentes, danças de dedos ocultos por casacos, de olhos fitos na homilia do sacerdote, aos mais sérios e até preocupantes.

Comecei, aos quinze anos, a namorar com um catequista que frequentava a paróquia. O rapaz, que pouco interesse teria à exceção de ser substancialmente mais velho, era estudante de engenharia do Instituto Superior Técnico e alvo da chacota dos colegas, que passaram a tratá-lo por “JB 15 anos”, como a marca de whisky. Às iniciais do seu nome e sobrenome juntavam a minha idade a rotular-lhe a ilicitude.

O “JB” era defensor de uma corrente progressista que via na apregoada virgindade de Maria uma metáfora piedosa para aplacar a compreensível mágoa de José e, a determinada altura, os nossos caminhos de fé bifurcaram. Quando o assunto chegou ao conhecimento dos representantes de Deus, foi-me explicado que, sendo o Altíssimo perfeito, a Igreja era imperfeita, porque feita de homens, que se assumiam enquanto pecadores. Daí, acrescentaram, o arrependimento e o perdão serem centrais no caminho para a santidade. Ainda que desprovida de instintos comerciais, vi ali a revelação de um dos segredos para a longevidade de uma instituição com mais de dois mil anos. Um negócio de perdão que se financia em culpa e arrependimento é à prova de qualquer due diligence.

A chegada das Jornadas Mundiais da Juventude a Lisboa fez-me pensar com nostalgia na adolescente suburbana. Há 23 anos, também eu pus latas de atum, panrico e preservativos numa mochila e rumei a Roma, para as míticas Jornadas da Juventude do ano 2000, aquelas que celebrariam a passagem do milénio. Se Deus é amor, as JMJ são uma happy hour de sete dias, que vivi enquanto paliativo da viagem de finalistas a Salou acompanhada à distância da proibição paterna. Deitando a rede ao fluxo mediático, encontro a notícia de três casais que se apaixonaram num destes encontros e agora retornam para celebrarem em Lisboa as famílias abençoadas pelos nascimentos de filhos. Dada a juventude dos casais, questiono-me se só terão levado panrico e atum para as jornadas.

À hora a que escrevo, milhares de peregrinos deslocam-se para a zona oriente da cidade. No recém-requalificado Parque Tejo, farão, noite dentro, uma vigília recompensada, na manhã seguinte, por uma Santa Missa, presidida pelo Santo Padre. Milhares, mas não estes dois, que observo a partir da esplanada de onde escrevo. Cada um na sua margem da Rua Garrett, no Chiado, perscrutam-se como Moisés perscrutou o Mar Vermelho, antes de o abrir com o seu cajado. Ela desinsufla uma bandeira da Argentina; ele veste uma camisola puída da Roménia, brindam à distância e ela atira-lhe, finalmente, “Levanta-te e camina, cariño”. Alguém assegura, na televisão, que o Papa aterrou em Figo Maduro, abençoou no Colégio São João de Brito, seguiu para o Campo da Graça, mas eles não arredam pé.

Fui a Roma e não vi o Papa, só anos mais tarde entrei no Vaticano, à hora da vigília na Praça de São Pedro era socorrida por um italiano de olhos tão límpidos como o Rio Jordão. Sofro de incoerência, dizem-me, que – se pensarmos bem – é uma das melhores qualidades do católico praticante.