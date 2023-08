Um guião para a queca perfeita

amento ter de chamar a palco (novamente) a atriz/guru Gwyneth Paltrow, mas preciso de umas declarações que proferiu num podcast feminino. Foi-lhe perguntado quem era “melhor na cama”: Brad Pitt ou Ben Affleck? Gwyneth é hoje uma senhora casada; namorou estes dois rapazes faz uns anos e logo um a seguir ao outro. A pergunta é, pois, legítima. Gwyneth saiu-se bem na resposta e lançou um debate que até fui acompanhando (estou cá por vós, leitores). Disse a atriz que com Brad Pitt era mais a “questão química”, já o Ben era “tecnicamente excelente”. Repito: tecnicamente excelente. Na primeira vaga de análise — e constatei que só sites de revistas femininas depuraram o tema —, aquilo foi visto como um elogio. Affleck é um perito. Como se pode criticar isto? Pode. Numa segunda e avassaladora vaga, chegaram os arrasos: homens, se pensaram que ser “tecnicamente excelente é um elogio, estão enganados: é um insulto”. Diz uma sexóloga: “Isso quer dizer apenas que o seu amante sabe onde estão os botões para ‘ligar’, mas tal não equivale que esteja em sintonia consigo nesse momento.” Já uma colunista de artes de um dos mais sérios jornais do mundo dissertou: “Tecnicamente excelente é um insulto direto. Suponho que quer dizer que Affleck sabe onde está o Ponto G e sabe orientar-se por ali — o que me parece básico, embora às vezes ainda haja homens que: “Joe! Esse é o buraco errado!”... Tecnicamente excelente é uma rotina olímpica, e aborrecida: 10 minutos de A, 5 minutos de B e 15 minutos de C e agora vamos aterrar.”

