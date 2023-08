Poderá a extrema-direita definir o futuro da Europa?

“Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”- terá dito Antoine-Laurent de Lavoisier. Não me refiro à Lei de Lavoisier, mas sim à Lei do Restauro da Natureza, recentemente aprovada no Parlamento Europeu (PE) por uma maioria tangencial. A direita juntou-se à extrema-direita para tentar matar a proposta da Comissão Europeia e, no final, a lei sobreviveu por apenas 12 votos. A menos de um ano das eleições Europeias, o que é que esta aliança poderá significar para o futuro da Europa?

Recuemos um pouco. A Comissão propôs a Lei do Restauro da Natureza com o objetivo “restaurar ecosistemas, habitats e espécies” de modo a permitir “a recuperação sustentada e de longo prazo da natureza”, “alcançar os objetivos de mitigação climática e adaptação climática da UE” e “cumprir os compromissos internacionais”. A liderança do Partido Popular Europeu (PPE), grupo político de centro-direita que inclui o PSD e o CDS-PP, desde cedo se opôs à proposta. Tentou atrair para as suas fileiras eurodeputados da extrema-direita, do ECR e ID (grupo do CHEGA!), assim como do Renew (Liberais). Forjando alianças com a extrema-direita, o PPE perdeu alguns dos seus eurodeputados mais moderados que, num ato de coragem, decidiram desafiar a linha do grupo para salvar a Lei. Não conformado, Manfred Weber, líder do PPE, recorreu a um rol de táticas dúbias- como a substituição de eurodeputados- para assegurar que a Lei era rejeitada nas várias Comissões Parlamentares (como acabou por acontecer). No processo, Weber foi acusado de “chantagear” eurodeputados do seu próprio grupo. Com esta abordagem face à Lei do Restauro da Natureza, o PPE, muitas vezes conotado com políticas de laissez-faire, mostrou-nos que a política europeia pode mesmo ser uma selva.

Posto isto, regressamos ao início deste artigo- 2024 é ano de eleições Europeias e consequentemente, o habitat do PE poderá transformar-se, mudando o ecossistema e os equilíbrios políticos vigentes. Assim sendo, o que é que podemos esperar das eleições que se avizinham?

Segundo as últimas sondagens do POLITICO, os quatro maiores grupos políticos do PE (PPE-centro direita, S&D- centro esquerda, Renew- liberais, Verdes) estão em queda. Em contracorrente, os dois grupos de extrema-direita (ECR e ID) estão a subir acentuadamente nas intenções de votos dos europeus. O mesmo ocorre com a esquerda radical. Se estes resultados se confirmassem, haveria mais deputados dos dois grupos de extrema-direita (168) do que de centro-direita (164) ou de centro-esquerda (139).

Um bloco das direitas com PPE, ECR e ID ficaria apenas a 21 mandatos de uma maioria no PE. A estes poder-se-iam juntar os deputados do partido húngaro de extrema-direita de Viktor Órban (Fidesz), que não está integrado em nenhum grupo político. O Fidesz tem atualmente 12 eurodeputados. Se repetisse o mesmo resultado, aproximaria o bloco das direitas (344 mandatos) do número mágico dos 353 que confere uma maioria parlamentar.

Neste cenário, o que poderemos esperar da ascensão das direitas? A mensagem política do voto na Lei do Restauro da Natureza foi clara: as lideranças da direita e a extrema-direita querem entender-se. Foi isto que a crescentemente próxima relação entre Weber e Georgia Meloni (Primeira-ministra italiana e Presidente do ECR) indica para não falar das declarações em que o Ministro dos Negócios Estrangeiros Italiano e ex-Presidente do PE Antonio Tajani defendeu uma “maioria sólida” formada pelo PPE e ECR. Por conseguinte, se a tendência destas sondagens se refletir no ato eleitoral de 2024, haverá condições para alianças pontuais que integrem a extrema-direita: a direita e a extrema-direita poderão encontrar denominadores comuns em áreas em como emigração, segurança e ambiente.

Neste contexto, um PE virado à direita, a juntar-se a um Conselho Europeu com cada vez mais líderes de direita e extrema-direita (como bem notado neste mesmo jornal pelo Jorge Botelho Moniz), poderá tornar a União mais fechada, securitária e menos ecológica. As políticas que poderão emergir destas alianças podem colocar em causa valores base do projeto europeu como a democracia, o estado de direito e a dignidade humana. Se assim for, o bloco da direita transformar-se-á, e com ele, as políticas que nos afetam a todos. A menos de um ano das eleições para o PE, os Europeus têm de decidir que futuro querem para o Velho Continente.