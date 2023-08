O salão de festas

“Há um momento antes e depois desta Jornada Mundial da Juventude”, prometeu Carlos Moedas, explicando que o sacrifício “é o retorno de sermos o centro do mundo durante cinco dias”. Se até os católicos terão de se esforçar para recordar onde foi a sua última JMJ, imaginem o resto do mundo. Como no Euro 2004, quem contestou foi antipatriota e agora é anticlerical. Estou longe de o ser. É ao lado de católicos que me encontro na defesa de quem está nas margens, sejam reclusos, ciganos ou migrantes. Apesar de ateu, sei que a sociedade seria pior sem a bússola moral da religião e muito pior se a ICAR for substituída por seitas evangélicas. É verdade que só posso ignorar uma história de crimes, empenhado auxílio espiritual ao poder dos mais ricos e conservadorismo cruel porque a Igreja não tem o poder do passado. 80% dos portugueses declaram-se católicos, mas a esmagadora maioria tem como uma única prática religiosa ir a batizados, casamentos ou funerais. As mesmas que eu. O poder da Igreja mantém-se graças ao trabalho social do Estado feito em regime de outsoursing. Nem recursos tem para organizar a sua própria jornada da juventude. Há uma tradição católica que não se traduz em poder da Igreja.

