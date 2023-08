O escândalo que é ser católico

Apesar de tudo, a Igreja Católica continua a ser o grande movimento, o que é uma dor de cabeça para as cabeças bem-pensantes e donas do monopólio da sofisticação e da virtude. Estas cabeças luminosas, aliás, estavam à espera que a invasão católica de Lisboa não fosse tão forte. Mas foi fortíssima. O que nos leva, portanto, à seguinte pergunta: se ainda tem esta força no seu momento mais fraco, que força terá a Igreja quando recuperar prestígio num inevitável ressalto da história?

Claro que ver o eixo central de Lisboa (Avenida, Marquês, Parque) transformado num rio católico é impressionante, mas, para mim, o mais espetacular está na logística que não se vê. Ouvimos todos os dias este adágio pessimista: a juventude portuguesa não tem motivação cívica. Mas eis que milhares de jovens estão a organizar pelo país inteiro um evento como as JMJ; e devem ser os mesmos jovens que dinamizam as campanhas do Banco Alimentar, outra instituição mal amada pelos bem pensantes. Portanto, a juventude portuguesa pode ser mobilizada e a Igreja, apesar do haraquiri constante, consegue ser uma força de mobilização.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.