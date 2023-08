Não desfazendo

O fascismo criou o mito moderno da juventude. A estatuária seguia as preferências clássicas, sobretudo gregas, de uma masculinidade idealizada. Os Apolos e congéneres, apesar de aprisio­nados no mármore, parecem capazes de se vestirem a qualquer momento e rumar à sua falange, ou, mais prosaicamente, a ir rebolar com um efebo. A homossexualidade não era, aliás, estranha ao movimento, manifestando-se com precursora publicidade na libertária república de Fiúme do sr. D’Annunzio, o pai da estética fascista. Os primeiros desfiles tinham qualquer coisa do bando sagrado de Tebas, dizimado por Filipe II da Macedónia, que também não era homofóbico.

O próprio Mussolini apreciava natação, equitação e outras modalidades viris, exibindo uma pulsão não demasiado distante da que leva hoje milhões de homens ao ginásio do bairro.