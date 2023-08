‘My name is Ken’

Não tive uma Barbie, tive um bebé chorão. Não havia uma criança do sexo feminino, na altura só havia dois sexos, que não sonhasse em ter um bebé chorão. Era um boneco flexível, de borracha, que em vez das bonecas rígidas com vestidos de organdi e múltiplos saiotes, sapatos de verniz cristal e peúgas brancas, se podia mandar ao chão. Era um boneco modernaço, o último grito dos brinquedos para meninas, que tanto servia para brincar aos papás e mamãs como de arma de arremesso numa luta infantil. As crianças andam o tempo todo à tareia, caso não tenham reparado. Era um bebé chorão, e não uma bebé chorona. Presumia-se que do sexo masculino, que era, claramente, o sexo dominante. Ou mesmo, para efeitos financeiros ou de independência da família e do matrimónio, o único sexo. Não me lembro se tinha uma fatiota azul. Alguns bebés chorões tinham uma lágrima transparente. A lágrima era considerada um sinal de progresso no universo dos brinquedos e um símbolo da qualidade superior do bebé chorão. No Natal, as vendas dispararam.

Por essa altura, as meninas brincavam aos papás e às mamãs e às casinhas. As casinhas de bonecas, que vinham dos séculos anteriores e eram destinadas a crianças ricas, tinham serviços de loiça, incluindo serviços de chá. Mobílias e talvez uma caminha, para deitar o bebé.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.