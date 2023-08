Louise Levy

A longevidade é um tema que suscita um interesse parecido com aquele que temos pelos recordes do “Guinness”. Ficamos surpreendidos com os centenários e agradados por serem muitos, nunca pensando que poderemos algum dia lá chegar. Mas quando lemos sobre pessoas que ultrapassam os 110 anos ficamos embasbacados. Como foi possível chegar tão longe, perguntamos, e as respostas sugerem inevitavelmente que haverá um método, uma prática, um modo de vida com certas regras que, uma vez seguidas à risca, produzem aquele resultado. Mas será a longevidade parecida com a rapidez em resolver o cubo de Rubik (o recorde atual de resolução de 3x3x3 é de 3,13 segundos e pertence a Max Park, um rapaz norte-americano que, como Lucky Luke, é mais rápido que a própria sombra)? Ou terá que ver com a genética? Não serão os supercentenários mais parecidos com Rumeysa Gelgi, a mulher mais alta do mundo, 24 anos, com pouco mais de 2,15m, ou de Sultan Kösen, o homem mais alto do mundo, 26 anos, com 2,46m, ambos turcos? A primeira sofre de síndrome de Weaver, uma doença genética rara que causa um supercrescimento dos ossos no corpo e na cabeça. O segundo sofre de gigantismo pituitário causada por uma superprodução da hormona do crescimento. Será a superlongevidade uma doença?

