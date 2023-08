Fé de Festa

Caminham de mãos dadas, apertos fortes, quase garras, não só por sentimento fraterno, mas para não se perderem dos outros. No meio da multidão que, minutos após a primeira missa na Colina do Encontro, desagua nas ruas da cidade, nem toda a fé do mundo, nem toda a alegria que transborda dos seus corações, impede o temor do desencontro, de se perderem dos seus, de se perderem dos céus. Por isso, agarram-se com desespero aos companheiros que os guiam através da confusão de corpos e cores e gritam, num esforço por fazer ouvir a sua voz, quando alguém se atrasa e se afasta do grupo.

Vencido o temor, em artérias mais desimpedidas, caminham com outra desenvoltura, outra confiança. Escuteiros polacos, altos como gigantes bíblicos, marcham vigorosamente, avançam rumo a uma batalha incerta para a qual são guiados por um estandarte erguido metros à frente, entoando cânticos que, por desconhecer o idioma, me soam vagamente marciais (podem ser louvores piedosos ou cantigas de amigo), o avanço de um regimento da fé rumo à batalha. Ao lado, as raparigas caminham em silêncio, um silêncio de séculos, de uma firmeza serena, de todas as gerações que assistiram em muitas madrugadas à partida dos homens para a guerra, para a faina, para o mundo.

Talvez movidos pela fome, pela sede, andam apressadamente. Outros têm tempo. São jovens. O tempo é o seu dom. Juntam-se em círculo e dançam com a alegria inconsciente da filha de Jefté. Embrulhados em bandeiras de Espanha, gritam com o fervor místico de uma Santa Teresa de Ávila canções profanas que falam de tardes de inverno em Madrid, de noites inteiras sem dormir e dos bons momentos do passado. Com a mesma convicção, exortados por uma freira que desprende serenidade e afeto, saltam para um pai-nosso, primeiro num coro de vozes masculinas, depois em uníssono, eles e elas, com todas as marcas da adolescência: acne, aparelhos e a ânsia de sentir que cada segundo é como uma seta a trespassar o corpo de um santo.

No barco, este barco que nos dias comuns transporta vidas cansadas de onde toda a esperança se ausentou, a navegar para a outra margem do rio – e tanto que o Papa tem falado de mares e oceanos e barcos e pescadores – predominam os fiéis vindos da América Latina, uns mais jovens do que outros. Quando as ondas fazem com que a embarcação oscile, levantam os braços e festejam. Chegados a terra, procuram o autocarro que os há de levar para perto do alojamento. É o 3, com destino à Cidade Sol, onde já muitos milagres se produziram, e eu fui testemunha de alguns, mas nenhum como o de hoje, quando uma voz se eleva para cantar “unida la costa” e as restantes vozes a acompanham “unida la costa”, no hino de amor à terra “Contigo Perú”. Saem na paragem após o túnel. Estão cansados e ainda têm de andar um quilómetro. Mas nada os desanima pois estão em festa e de corações cheios de júbilo.

Imagino que, em dias como este, jovens e menos jovens, crentes e não crentes, se sintam tocados, banhados pela alegria que inundou a cidade e os arredores. Mas o grande desafio da igreja – um desafio que o Papa Francisco assinalou – é o de estar presente no quotidiano das pessoas comuns. De instituição que regulava a vida dos homens do primeiro ao último dia de vida até ser pouco mais do que um edifício que, por obrigação, se visita em ocasiões especiais, a igreja foi-se afastando da vida real dos homens e das mulheres. Mais do que a igreja, perdeu-se (será que alguma vez houve?) um verdadeiro espírito cristão presente nas palavras e nos atos, na forma como se interage com os outros, na preocupação com a comunidade, na integridade cívica. Se a igreja não servir para a transformação integral do indivíduo, para que serve? Que interessa a opinião do clero sobre os grandes temas se os homens e as mulheres comuns não são eles próprios testemunhas de uma palavra, de uma verdade, que revivifica?

Há quem defenda uma vivência muralhada da fé, que se veja como derradeiro guardião de um bem precioso num mundo hostil. Há quem, por ter crescido na igreja como quem cresce numa prisão, fuja das masmorras da palavra morta e do ritual oco. E há quem, contra todas as provas, no meio de vidas tormentosas, num quotidiano de trabalho contínuo e desumanizado e de tempos de lazer desprovidos de substância espiritual, mantenha a fé de que a igreja seja outra coisa, nem uma prisão, nem uma fortificação defendida com indiferença pelos “funcionários do sagrado” ou zelosamente por soldados da fé, mas uma luz que ilumine, conforte e oriente.

O efeito da fé de festa é forte, mas efémero, e aquilo de que tantos necessitam não é de um refrigério que depressa se esgota, de um ânimo que logo se dissipa, mas, como disse o Papa, de um porto de abrigo. Um porto de abrigo menos exuberante do que a festa que temos visto, mais seguro do que a igreja tem sido.