Este país não é para it girls

No mesmo mês morreram duas mulheres que já foram, no seu tempo, uma it girl. Nos idos de 60, Jane Birkin foi a inglesa que melhor personificou o je ne sais quoi associado à mulher francesa. Hoje, é mais conhecida pelo nome de uma carteira do que pelas músicas onde gemeu e filmes onde apareceu, mesmo se conseguiu um dia eclipsar a Romy Schneider e o Alain Delon. Se a Birkin conseguiu o estatuto de it girl planetária, a Marta Chávarri foi a primeira it girl ibérica. Considero-a pessoalmente responsável por todas as minhas fotografias dos anos 80 inapresentáveis por uso recorrente de umas ombreiras dignas de um jogador de futebol americano. Agradeço-lhe encarecidamente ter por aí imagens com um fato de banho cavado e um lenço amarrado à cintura que até a minha filha aprecia.

Ando a tentar explicar o conceito de it girl a uma geração criada na era das influencers e não está fácil. Uma influencer é, por definição, a antítese de uma it girl. Uma mulher que publica fotografias suas para convencer as outras a vestirem-se como ela, de preferência na loja que a patrocina, nunca terá o fator it. É preciso sair à rua com umas sandálias de borracha transparentes e desatar tudo a comprar aquela aberração. Quando é muito duvidoso se a própria não acabou de baby-doll à porta de casa porque acordou de ressaca num sofá alheio e não teve paciência para andar à procura da roupa.

