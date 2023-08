Da Expo’98 à JMJ

Há uma crónica do saudoso Vasco Pulido Valente (VPV) que me vem à memória sempre que oiço Carlos Moedas garantir que teremos uma outra Lisboa depois da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Com a sua genial verrina, VPV antecipava um terrível desastre para a intervenção na zona oriental de Lisboa promovida pela Expo’98. Via uma cidade deserta, casas sem ninguém, escritórios sem empresas, ruas fustigadas pelo vento sem vivalma nos passeios, sem carros a circular, um cenário fantasmagórico e alucinante. Uma utopia transformada numa distopia às portas da capital.

As coisas não foram como VPV as previu, confirmando que mesmo os grandes talentos por vezes também erram. Não foi o único, é necessário dizê-lo. É provável que a maioria, onde eu próprio me incluía, fosse a dos que duvidavam do sucesso de um projeto que na altura parecia megalómano. Não era. A Expo deu origem a uma nova centralidade, transformando uma zona degradada, uma enorme lixeira, numa moderna e atraente malha urbana, procurada por uma nova classe média que emergiu durante o chamado cavaquismo. O rigor de Cardoso e Cunha e a inesgotável criatividade de Mega Ferreira fizeram um verdadeiro milagre. Sim, eles mudaram a cidade. Uma parte dela, é certo, mas uma parte importante.