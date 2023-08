Atacar a “subocupação” pode ajudar na crise imobiliária

Uma viúva italiana de 70 e poucos anos vendeu a casa e mudou-se com duas amigas da mesma idade. Depois de concordar em como dividir as contas, e que quadros pendurar na sala de estar, passou a desfrutar do tipo de partilha de casa que muitos millennials estão desesperados para escapar.

O downsizing oferece parte da solução para o que é agora uma crise habitacional total em toda a Europa. O aumento das taxas de juro é assustador, especialmente para os proprietários de imóveis financiados com taxa variável (quase todos em Portugal).