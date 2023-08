“ Tenho um anúncio a fazer a esta Câmara que resulta do tratado assinado entre o nosso país e Portugal no ano de 1373 por Sua Majestade Eduardo III e os reis Fernando e Leonor de Portugal.” Foi assim, com estudado efeito e sentido do cómico, que Winston Churchill levou ao parlamento britânico o acordo de 1943, o qual, respeitando em abstracto a não-beligerância portuguesa, permitia à Marinha inglesa o acesso às águas e aos portos dos Açores, teoricamente para “melhor proteger a marinha mercante”. Era a colaboração mesmo na neutralidade.

Aquele casual “tenho um anúncio a fazer a esta Câmara”, seguido de uma pausa (“para que a Câmara notasse a data, 1373”, confessou depois o primeiro-ministro), causou espanto aos deputados. Como se não fosse nada, o discurso juntava a novidade à continuidade, uma vez que o tratado vinha no seguimento de vários outros, que Churchill fez questão de identificar: o tratado de Londres de 1373, o tratado de Windsor de 1386, os tratados de 1643, 1654, 1660, 1661, 1703, 1815, 1899, 1904 e 1914.