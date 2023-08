ADSE para todos

No debate público há anos que se fala da abertura do modelo da ADSE à generalidade dos cidadãos. Vale a pena colocar o assunto em perspetiva. Porque é que a ideia do modelo ADSE é atrativa, ainda que vivamos num país com um “SNS geral, universal e tendencialmente gratuito”?

A questão também é colocada sobre os seguros de saúde e a verdade é que há 3,4 milhões de apólices de saúde em Portugal. Há número crescente de pes­soas que valorizam os seguros de saúde e estão disponíveis para pagar essa segunda cobertura. Quando questionadas as pessoas pela sua adesão aos seguros de saúde, a primeira resposta é: acesso. Os cidadãos querem ter a garantia de uma consulta quando dela precisam e da realização de uma cirurgia necessária o mais rápido possível. Uma segunda razão é a liberdade de escolha e a possibilidade de marcar para o médico e hospital que entenderem.