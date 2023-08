A morte do debate, ou se o meu avô tivesse tido Facebook

Duas coisas têm tendência a desinteressar-me: livros que não me fazem mudar de opinião há muitas páginas e pessoas que não me fazem mudar de opinião há muito tempo. A simples ideia de opinião, é verdade, começa a assumir contornos de flagelo. Precisamos de menos opiniões — precisamos de muito menos opiniões, por favor. Mas, quando uma opinião é inamovível, blindada tanto às evidências como à própria inclinação do seu defensor para a rever (que às vezes até a há), então o caso é sério.

Portanto, eis o que, tão depressa ele comece a distinguir os ditongos, espero começar a ensinar ao meu filho: é preciso mudar de opinião. Não é “bom”, “de vez em quando”, “em momentos importantes”, “face a casos específicos”: é fundamental e é urgente. As opiniões são para se educar, como os gostos são para se discutir (nem que seja por hegelianismo). Opiniões que não se educam e gostos que não se discutem não servem para nada.