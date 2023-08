Uma sala de espera à beira-mar plantada

Nove anos depois, soubemos finalmente que o caso BES vai a julgamento. Já só falta saber quando é que o julgamento começará, quando será proferida a sentença, quando será interposto o primeiro recurso e quando é que a sentença final transitará em julgado. Portugal não é bem um país, é uma sala de espera. Se eu mandasse, os quiosques só podiam vender revistas antigas. Não tem sentido estarmos numa sala de espera a ler revistas novas. Faz parte do encanto da sala de espera recordar em 2023 que, em 2009, Joaquim contratou Alice como tratadora de cavalos no 265º episódio de “Feitiço de Amor”. O facto de haver revistas novas em circulação distrai-nos do facto de estarmos numa sala de espera de 89 mil quilómetros quadrados, sem contar com as regiões autónomas. É uma excelente sala de espera, espaçosa, arejada, com uma linda vista para o mar — mas é importante não esquecer que se trata de uma sala de espera.

