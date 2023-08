UV-B. Quem os vê?

No começo deste verão, ainda antes das brutais canículas que têm afetado particularmente a zona Sul da Europa e a América do Norte, surgiu na imprensa internacional a notícia segundo a qual nos Países Baixos está a ser distribuído gratuitamente protetor solar à população.

Não, não se tratou de despachar as sobras de um stock que para lá estava. Estudos recorrentes vinham demonstrando que a incidência de raios ultravioletas na luz solar estava a aumentar e com ela o risco de cancro de pele, um dos mais comuns e perigosos, até por se confundir facilmente com meras afetações de pele. O problema está, pois, a ser assumido como de saúde pública e dentro do espectro das alterações climáticas e ambientais, incluindo o da depleção da camada de ozono, de que se tem falado pouco mas que tem continuado a aumentar.