Tempo de elogios

À saída do tribunal, o advogado de Ricardo Salgado optou por usar as seguintes palavras para comentar a decisão de levar a julgamento o ex-banqueiro: “Era expectável.” A tentativa de descrédito continuou com o advogado a considerar que a decisão instrutória é um “mero cumprimento de calendário” e que tem como objetivo “fingir que está tudo bem com a Justiça”.

Se recuarmos ao verão de 2013, altura em que no Expresso começámos a investigar as contas do Grupo Espírito Santo e como este usava o Banco Espírito Santo para esconder as suas enormes debilidades financeiras, posso garantir que este desfecho era tudo menos expectável. Não só estamos a falar de uma das pessoas que na altura mais poder tinha em Portugal como as operações que foram desencadeadas eram de uma enorme complexidade financeira, envolvendo várias geografias, diferentes sistemas de justiça e uma opacidade natural.