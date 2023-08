Obrigado, foram fantásticas!

Nos últimos anos, não me lembro de ter vibrado tanto com uma seleção portuguesa de futebol. Em 2004, quando batemos os ingleses nos penalties, num jogo marcado por reviravoltas, terei gritado mais. Mas, depois disso, não me lembro. Nem mesmo quando ganhámos o Europeu. O nosso jogo, feito de empates, era tudo menos entusiasmante. Mas, na terça-feira de manhã, no jogo entre Portugal e os Estados Unidos, gritei e vibrei como em 2004.

Em Portugal, o futebol feminino ainda é incipiente. Há quatro equipas competitivas e pouco mais. O Futebol Clube do Porto nem sequer participa. De quando em vez, vou ver uns jogos do Braga feminino. Já fui a duas finais da Taça de Portugal, em que perdemos, e até tenho uma camisola assinada por Laura Luís, uma histórica da equipa. A minha filha teve ainda mais sorte. No que terá sido o último jogo de Laura Luís pelo Braga, conseguiu que lhe desse a sua camisola, que agora está pendurada na parede do seu quarto. Mas digresso; o que pretendia dizer neste parágrafo era, simplesmente, que a competição feminina em Portugal é ainda muito amadora e a enorme maioria dos jogos são desinteressantes. Seria de esperar que a seleção portuguesa fosse disso um reflexo. Enganei-me.