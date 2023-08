O Homo Sapiens Sapiens, o ridículo, o burnout e o pecado

O Homo Sapiens Sapiens como “super-herói” é um conceito que “vende ou pelo menos tem vendido bem”! Mas, desafiar as pessoas que já se encontram debaixo de água a continuar a desenvolver competências-chave para o futuro durante as férias, no limite parece-me obsceno. Ou, sugerirem o top ten dos livros mais relevantes sobre a área para ler na praia durante as férias? Ou escutar no caminho para o parque aquático os podcast mais ouvidos sobre determinado tema “muito importante” no momento de descanso? Tudo isto roça o ridículo. Aliás, permitam-me citar Yuval Noah Harari: “a natureza do homem não foi concebida para o trabalho, mas sim para o ócio” e, para além disso “o trabalho é uma construção social, tal como o dinheiro”.

E que tal parar? Porque precisamos de um período de recuperação, um break, um merecido momento de ócio, de “dolce far niente”. Esta pretensão faz cada vez mais sentido, porque estamos a adoecer a trabalhar, para manter níveis de desempenho impossíveis que não se coadunam com os níveis de saúde preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Entenda-se saúde como um estado de bem-estar físico e mental exibido pelos indivíduos de forma integrada (OMS, 2023).

O mais recente estudo realizado pelo Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis (2023) identifica níveis elevados de risco em termos de saúde mental, com 80% dos trabalhadores a apresentarem pelo menos um sintoma de burnout (amostra composta por 2000 profissionais de vários sectores de atividade).

O último estudo desenvolvido pela MERCER no período de 2022/2023, com uma amostra de 13 mil executivos diz que 81% dos trabalhadores se sente em risco de burnout, devido ao stress e ao trabalho excessivo. A Ordem dos Psicólogos Portugueses, no seu relatório do Custo do Stress e dos Problemas de Saúde Psicológica no Trabalho (2022), diz que 53% dos trabalhadores faltaram ao trabalho por burnout, 60% por exaustão física, 96% sentem o seu dia a dia afetado e 57% sentem exaustão. Estamos a falar de dados relativos aos trabalhadores portugueses, ou seja todos nós!

Não me quero centrar apenas no esforço físico, emocional e cognitivo que despendemos nas intermináveis horas que investimos a trabalhar, mas não posso deixar de focar alguns dos fatores que consomem muita energia “boa” no dia a dia. Estes fatores ocorrem em diferentes dimensões, nomeadamente:

1) o esforço sistemático de atualização constante que nos é imposto por força das novas tecnologias,

2) as múltiplas reuniões presencias ou via plataformas digitais em que participamos e que nos retiram tempo de recuperação e de reflexão necessários (são verdadeiras maratonas),

3) as intermináveis horas de trabalho suplementar (funções mal calibradas),

4) a falta de períodos de tempo de recuperação,

5) o elevado numero de horas perdidas em deslocações para o trabalho (ou vice-versa),

6) os múltiplos papeis que assumimos dentro da organização e

7) a qualidade das relações entre chefias e colegas de trabalho.

Este lado da moeda absorve tanto da nossa energia e da nossa capacidade enquanto indivíduos que o nosso lado pessoal fica descurado. Para adensar, vivemos um período marcado por um contexto económico exigente com uma a inflação desmesurada, com as taxas de juro a aumentar, com a perda de poder de compra e de qualidade de vida. Se tivesse de descrever este momento recorrendo a uma metáfora diria que estamos a viver uma “tempestade perfeita”: temos todos os ingredientes que servem de rastilho para as múltiplas convulsões sociais e políticas que já começámos a experienciar.

A fatura é muito pesada, pois sentimo-nos culpados por não ter a capacidade de encaixe e a paciência que gostaríamos para a família, para os amigos e para as nossas relações pessoais. Abdicamos dos nossos períodos de lazer, não temos a oportunidade de estarmos a sós com o “nosso eu” e de refletir sobre as nossas opções e os caminhos a seguir.

Como resultado desta miríade de responsabilidades e preocupações, merecemos o tão desejado descanso, as férias. Quero sentir-me bem e sem pressão, brincar com os filhos, correr pela praia, cantar, ter disponibilidade para praticar desporto, fazer piqueniques, passear a pé, ler apenas os livros que me apetecer, ou talvez, quem sabe, “não pensar, apenas”. Adoro ditados populares: “depois da tempestade vem a bonança”, mesmo que seja por um curto período, vamos usufruir dela!

Em suma, quero viver o “agora”, quero construir memórias, quero ter saúde e sentir-me bem! Não quero compactuar mais com a ditadura do “fica bem”! Vamos aproveitar as férias, vamos fazer apenas o que nos faz sentir revigorados e felizes! Não é pecado ser feliz!