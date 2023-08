Nós e o Governo

No final do ano parlamentar tivemos a oportunidade de conhecer a leitura que o Governo faz da situação económica e social do país, não só através do tradicional debate sobre o estado da nação, como pelas múltiplas entrevistas de responsáveis políticos sectoriais, com especial destaque para o ministro das Finanças.

Neste contexto, o Governo não apresentou novidades, como vai sendo hábito, socorreu-se dos indicadores económicos mais relevantes, reflectindo-os em estatísticas, sem as interpretar, o que, com frequência, significa enganar com a verdade.