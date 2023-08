Francisco sentou-se e permaneceu vagarosamente

Esqueçamos que estamos no Verão e que os jovens desejam aproveitá-lo bem, viajando passeando e rindo à solta, sem os pais. Justifica-se. Cada Verão conta: a vida é curta.

Consideremos que os jovens peregrinos não vivem encerrados em mosteiros. Assistem a concertos do Harry Styles, B. Fachada ou Judas Priest, usam jeans rasgados, dizem palavrões e não rezam necessariamente todos os dias.

Ocultemos a evidência de que a maior parte destes jovens tem formação académica, científica. Desenvolveram espírito crítico. Há entre eles médicos, psicólogos, matemáticos e físicos: mentes capazes de sujeitar a emoção à razão.

Pioremos o cenário: todos conhecem os abusos sexuais cometidos por membros da Igreja que usaram a confiança neles depositada dando “mau testemunho” e conspurcando irresponsável e vilmente o cargo e o serviço. O futuro está ameaçado por alterações climáticas, pela ausência de trabalho, de habitação e pelos fascismos. Para quê perderem tempo com o Papa em lugar de o gastar em sexo, drogas e rock & roll, como a minha geração? Que esperança lhes resta ainda?

Que mistério leva milhares de pessoas a estar às 8 da manhã à porta da Nunciatura Apostólica e pelas ruas, acenando ao Papa, esperando vê-lo passar e encaminhando-se para o Parque Eduardo VII, onde se sentam torrando ao sol? Dormiram pouco e mal, suportaram longas filas para e superaram a falta de transportes. Sacrificam-se para conseguir vê-lo ou tocar-lhe. Apesar de tudo. Porquê?

Os meios de comunicação social criam fenómenos de massas. Mas há uma energia de euforia e de celebração que rasa o profano, sobretudo nas celebrações de hoje à tarde. Parece autêntica. Há um mistério que pede para ser nomeado. Talvez se chame fé. A indefinível fé, que se enuncia como dogma. Um espírito racional dirá que todo o fundamento carece de objetividade. António Raminhos, humorista, descreveu-a sem palavras dificeis, ontem à noite, na página de Facebook: “(…) Mais do que em divindades, indivíduos ou instituições, a fé, o acreditar assenta na busca pelo amor incondicional, na crença da bondade, na procura de fazer aquilo que está correto, por nós e pelos outros. Está em aceitar a dúvida, que pouco ou nada sabemos do mistério universal, e seguir caminho questionando (…)”. Obrigada, Raminhos. Eu perder-me-ia pela memória da fé da minha mãe, que jamais interferiu com a minha liberdade, nas diversas fases da minha vida, inclusive naquelas em que fui ateia. Ela rezava as suas orações diariamente, ao final da tarde. Não o fazia para convencer ninguém e não pedia que a acompanhassem. Não se justificava. Não esperava compreensão. Nunca lhe perguntei porque rezava nem o que era a fé. Talvez estes jovens não se questionem, igualmente. A fé será para eles uma outra coisa. Não a memória da mãe sentada a rezar todos os dias à mesma hora, transformando o ”caos em cosmos”, expressão de sentido profundamente ontológico enunciada hoje por Francisco na visita à Scholas Ocurrentes, em Cascais. Talvez os jovens peregrinos vejam em Francisco a representação terrena de Cristo. A representação de qualquer coisa maior do que a nossa insatisfação intrínseca. Procuramos “recuperar o sentido da encarnação”, como começou por dizer Francisco, às nove da manhã, na Universidade Católica. Estar próximo do Papa, vê-lo, escutá-lo atribui-nos um sentido simbólico profundo.

Ao final da tarde, a colorida cerimónia de acolhimento no Parque Eduardo VII, plena de movimento e alegria, emoldurada pela fotogenia da cidade de Lisboa e pela generosidade de Francisco, que se deixou ver, impressionou. A última vez que vi as ruas de Lisboa percorridas por uma tal manifestação de fé foi em 2016, quando a seleção portuguesa venceu a final do Euro. Hoje, com as cores de todo o mundo foi mais especial, porque, como defende Francisco, referindo os migrantes, todo o mundo é uma nação. “Na Igreja há espaço para todos. Para todos”, repetiu o Papa esta tarde. Como vai o seu lado conservador da Igreja lidar com a irreverência de Francisco?