Aprender a contar

Há dez anos, em pleno resgate da troika, as políticas públicas na área da educação assentavam em projeções demográficas terríveis. Com uma grande capacidade instalada, teríamos professores a mais para cada vez menos alunos. A redução de professores e a racionalização de recursos era obrigatória para conjugar a consolidação orçamental com o saldo demográfico.

Poucos anos depois, o Governo PS fez da redução dos contratos de associação — em que o Ministério da Educação financia turmas em colégios privados — um ponto de honra. Com mais escolas disponíveis e uma menor população educativa, não fazia sentido perpetuar muitos destes contratos.