A religiosidade e o ambiente

As discussões sobre as vantagens e inconvenientes para Portugal em receber as Jornadas Mundiais da Juventude continuam, de forma aparentemente infindável. Do outro lado, era importante para a Igreja Católica ter este grande evento em Portugal. A Igreja está em acentuado declínio no nosso país. Usando os dados da European Value Survey, a percentagem de portugueses que se dizem católicos caiu de 76% em 2008 para 69% em 2020. Em todos os países, e há muito tempo, os mais jovens são menos religiosos. Em 2008, entre os portugueses com 18 a 29 anos, só 69% pertenciam a uma religião, contra 84% entre as pessoas com mais de 50 anos. Mas nos 12 anos que se seguiram essa diferença aumentou a um ritmo acelerado. Enquanto ainda 81% das pessoas com mais de 50 anos se descrevem como católicos, apenas 42% dos com 18 a 29 anos o faziam em 2020. Para além disso, mesmo entre os católicos, apenas 20% hoje dizem ir frequentemente à igreja e entre os que têm menos de 29 anos são apenas 10%. Hoje, 63% dos que se descrevem como católicos só o praticam em eventos sociais ou nunca; entre os mais jovens, são 82%. Ao mesmo tempo, quando se pergunta às pessoas se acreditam em Deus, os mesmos 81% dizem sim, quer em 2008 quer em 2020. A Igreja Católica não está a conseguir atrair seguidores.

