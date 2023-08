Por todos os sítios ao mesmo tempo

Cheiram um pouco a suor mas também a perfume. Pensei ficar em casa vendo da janela a peregrinação pela minha rua acima, os cânticos e as bandeiras, a roupa como sinal de proveniência, e uma espécie de permanentes mãos dadas. Mas lembrei-me da Sãozinha Querida, agora talvez já posta numa cova ou posta ainda num lar, e como ela gostaria de esquecer a solidão com tanta gente a quem perguntar as horas. Responder-lhe-iam em várias línguas, durante todo o dia ela não estaria só.

Segui de mota. De Alcântara ao Rato, e daí para o Marquês, fez-se um contínuo de peregrinos que perde tamanho pela televisão. Nenhum directo tem o alcance dos meus olhos. Aquela rapariga sentou-se na calçada e ri-se numa língua estrangeira. As amigas copiam-lhe a gargalhada. Os franceses usam T-shirts iguais às do Wally, que nunca está onde se pensa. Dezenas de congregações mostram as bandeiras, centenas de países o mesmo – e por todo lado vive-se um regime de excepção e de felicidade que é como um regresso à infância.

Antes do Rato, parei ao lado de outra mota. Comento com o condutor que nunca vi tanta gente na cidade, tanta loja cheia. E que tenho medo de atropelar alguém. Ele responde-me com um arremesso no guiador: “Ah pois, seria como atirar uma beata ao chão.”

Se estes peregrinos tropeçassem, certamente entre tantos milhares cairiam também algumas beatas. Mas cairia a humanidade inteira em diversidade. Ainda que seja fácil não olhar para os outros com a imaginação, e moer no espírito o cinismo, este povo feito de tantos povos tem toda a gente do mundo. São histórias impossíveis de tecer num único fio, plenas de forças e de fragilidades, que confluem numa procura inquieta pela vida e por Deus; uma busca tantas vezes íntima – um amor escondido –, e tantas vezes extrovertida – um amor mostrado.

A esperança destes peregrinos no futuro, assim visível e despudorada, é invejável pelo que tem de temerário e belo e irredutível. Sem eles, não se faz a mudança que uma instituição como a Igreja tanto precisa. Nem a verdadeira expiação dos males passados.

Talvez por causa da proximidade de culturas, etnias, orientações e vidas diferentes, por tanta exuberância, e por um jeito tão profundamente jovem e alegre de mostrar a fé – de mostrar a vida –, eu, que não sou corporativo e que sempre vivi espiritualmente de pura vontade individual, senti o instinto irresistível de aderir à massa. À falta de melhor, deparei-me com um único rapaz descalço entre os milhares de peregrinos. Descalcei-me também, para sermos uma multidão de dois.

Pelo Parque Eduardo VII, não havia demasiados telemóveis nem as caras se olhavam demasiado ao ecrã. Quase todos os participantes das Jornadas são filhos do digital que parecem ter-se rebelado contra o pai. A alegria juvenil, contagiosa e por esgotar, tem algo de inocente e catolicamente excêntrico, como se os peregrinos fossem crianças a jogar à bola com Cristo.

Entretanto, muitos lisboetas participam; outros assistem sentados nas poucas mesas das esplanadas ou dos jardins. “Ao lado de jovens não se envelhece”, citou hoje o Papa Francisco. Mas uma mulher envelhecida diz-me: “Filho, estou com muito medo. Jesus, tanta gente, até se me corta a respiração.” Um peregrino deve ter percebido o trejeito da mulher. Sorriu-lhe – e ela respirou fundo.

A juventude instalada, a ideia de que vivemos na cidade e no país o entusiasmo e a esperança (palavras que deviam alimentar), parece-se com este sorriso que dá fôlego. Bem é preciso o fôlego, porque ao lado dos cânticos nunca deixa de haver o silêncio. Hoje, depois de ter visto o Papa Francisco no CCB, visitei não sei porquê a cidade silenciosa da avenida de Ceuta.

Aí não pulsam os peregrinos. Por baixo do viaduto da Quinta do Loureiro, sentam-se figuras sumidas que são pessoas. Uma mulher empilha fraldas de bebé com corações amarelos. Num lanço do viaduto, um novelo de tecido tapa alguém cujos olhos sobressaem do emaranhado. Mais à frente, um homem perdeu uma moeda nos bolsos das calças. Procura aflito, levando as mãos mais fundo. Mas não é uma moeda: a procura resolve-se num fluxo contínuo de urina.

Dentro do bairro, quatro, cinco, seis pessoas saem de carros dos anos noventa – seguem desnorteados, mas logo os traficantes lhes dão o norte. Duzentos metros adiante, na subida para Campo de Ourique, quando acho impossível ter fôlego para tanta humanidade ferida, tantas preces por atender, encontro na mata uma mulher de vestido comprido, em pé e de pernas afastadas. Alça as saias do vestido às riscas. Um homem agachado à sua frente aproxima a boca. Mas é só ele a ajudá-la com uma seringa junto às virilhas.

Antes de partir, imaginei que Deus passeia por todos os sítios ao mesmo tempo. Mas por estas ruas – meu Deus – passeia de mãos nos bolsos.