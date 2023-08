Laicidade e Jornada Mundial da Juventude

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um evento que, como todos sabemos, se desenvolvem na órbita da Igreja Católica. Mas não é um acontecimento exclusivamente reservado aos católicos. E, apesar da sua designação, não é destinada, apenas, aos jovens, nela podendo participar todos quantos se revejam na sua mensagem e nos seus propósitos, independentemente da sua idade.

A razão disso é muito simples. É que não lhes está subjacente qualquer intenção tacanha de proselitismo religioso, mas, antes, o desejo de promover valores de humanismo, de tolerância, de amor ao próximo, que qualquer pessoa de boa vontade facilmente partilhará, seja não crente ou crente e, no segundo caso, professe esta ou aquela religião.

Entre nós, a satisfação com a escolha de Lisboa para a realização desta Jornada Mundial da Juventude espalhou-se, desde o primeiro momento, por (quase) todos os quadrantes da sociedade. É certo que o entusiasmo gerado nunca seria surpreendente, uma vez que, de acordo com o último censo à população, cerca de 80% dos portugueses consideram-se católicos. Mas, basta atentar para o envolvimento decisivo daqueles que o não são, para perceber que o apoio vai muito para lá dessa comunidade.

Ainda assim, algumas vozes, herdeiras do jacobinismo radical antirreligioso, indignaram-se com o apoio das instituições públicas a esta iniciativa e censuraram os recursos que lhe foram atribuídos. O pano de fundo argumentativo é sempre o mesmo: a laicidade do Estado e a necessidade de absoluta separação entre a política e a religião.

Nunca percebi – e provavelmente nunca perceberei – se o fazem por convicção, se por má-fé. Mas, de uma coisa estou seguro: que a sua posição está eivada de um azedume e de um sectarismo que só desqualifica os próprios e que torna ainda mais evidente o contraste entre essa postura, redutora e passadista, e o sentido de transformação do futuro, com alegria e com determinação, a que as JMJ pretendem dar voz.

Não há, evidentemente, qualquer contradição entre a laicidade do Estado e o seu envolvimento (bem como de outras entidades públicas) na JMJ, num esforço de partilha e colaboração com a Igreja Católica. E não é pelo argumento, tantas vezes utilizado, a meu ver erradamente, de que, embora o Estado seja laico, a sociedade não o é (como o número que antes deixei claramente comprova).

A laicidade é, felizmente, um dos princípios fundamentais na organização dos Estados Democráticos. E dela resulta que o Estado não assume a existência de uma religião oficial, que não lhe é permitido qualquer tratamento discriminatório entre confissões religiosas e que lhe é vedado intervir na vida das igrejas e destas na dele.

Ao mesmo tempo, porém, não pode significar que o Estado discrimine negativamente as religiões e as igrejas pelo simples facto da natureza que apresentam, como verdadeiramente pretendem os jacobinos radicais a que aludi.

Exemplifico: deve o Estado negar apoio às Misericórdias, que desempenham um papel essencial no domínio da ação social, só porque estão ligadas à Igreja Católica? É claro que não! Pode o Estado apoiar escolas privadas laicas, mas negar idêntica possibilidade às que tenham natureza confessional, só por esse facto? É claro que não! Seria aceitável que o Estado estabelecesse acordos de parceria com hospitais privados, mas se recusasse a fazê-lo com aqueles que pertencem a entidades religiosas? É claro que não! Seria admissível que o Estado colaborasse na realização de eventos de grandes dimensões e significativa repercussão (e dos quais resultam, ainda, não despiciendos benefícios, materiais e imateriais, para o país), mas deixasse de fora a JMJ? É claro que não!

Entre nós, o Estado também em assumido, e bem, que, se a religião não pode ser fundamento de benefício injustificado, não pode constituir motivo de recusa arbitrária. Insisto: é isso a laicidade. E é em plena coerência com essa filosofia que a Lei da Liberdade Religiosa estabelece, no seu artigo 5.º, que o Estado cooperará com as igrejas e comunidades religiosas radicadas em Portugal, tendo em consideração a sua representatividade, com vista designadamente à promoção dos direitos humanos, do desenvolvimento integral de cada pessoa e dos valores da paz, da liberdade, da solidariedade e da tolerância.

Embora nunca o admitam, a indignação (para não dizer pior) dos jacobinos radicais é mais contra a Igreja Católica do que relativamente às demais religiões, invocando a (suposta) posição dominante que ocupa e o tratamento de favor que (supostamente) o Estado lhe confere.

Sucede que a importância relativa da Igreja Católica lhe advém da realidade sociológica dos factos, tal como sucede, por exemplo, com a relevância do Benfica, do Sporting ou do Porto, quando comparados com os demais clubes desportivos. E, quanto ao favorecimento, basta atentar no apoio que o Estado deu para a instalação, em Lisboa, da sede mundial da comunidade ismaelita, liderada pelo Príncipe Aga Khan, para perceber que qualquer religião poderá, de acordo com a sua representatividade, contar também com esse apoio.

Na pessoa dos seus mais altos responsáveis, independentemente da sua cor política ou da sua relação pessoal com a religião, o Estado compreendeu, desde a primeira hora, que, num tempo em que as incertezas se acumulam, a JMJ constitui um momento de afirmação de valores universais. Importante para Portugal, mas, sobretudo, para o mundo. Ainda bem. Ou, como sou católico, graças a Deus.