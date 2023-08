As Causas: o Papa, o Presidente, a CP

Por isso também não entendo que o Presidente da República – cujas enormes qualidades e prestígio não me canso de realçar - tenha vetado a solução para os professores do diploma legal do Governo, tudo fazendo por estar irritado com a forma inconcebível como o Primeiro Ministro o tem tratado e tenha assim lançado uma “bomba de fragmentação” para o meio da Escola Pública.

Por isso me entusiasmo com a vitalidade do catolicismo que se revela na JMJ, e me surpreende a insistência e a busca quase desesperada e obsessiva em recordar coisas negativas que os media revelam.

Será defeito meu, mas não consigo só ver as coisas boas e não quero ver só as coisas más.

Apesar disso, talvez não seja por acaso – mesmo, ou sobretudo, se não for intencional – que os media tenham dado muitíssima atenção ao que contribua para menorizar, reduzir ou desvalorizar as JMJ e o que estão a ser os seus previsíveis efeitos.

Sinais destes tempos, que não aceitam o sagrado como dimensão real e ainda menos a presença de Deus na História, é uma entrevista de um antropólogo e Diretor do Instituto de Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa ao Público.

Aí ele defende que JMJ não consegue ser mobilizador do ponto de vista ideológico, nomeadamente por estar tão fortemente focado na celebração do acontecimento em si, e o Diretor da Católica, como antropólogo talvez, só usa a palavra Deus para falar de “conceções” ou “representações” Dele.

Para a minha geração – a primeira claramente descristianizada em Portugal no Século XX – o entusiasmo pela JMJ (que um antropólogo tende a não valorizar como sinal crístico) poderá parecer uma “image d’épinal” (a apresentação ingénua de uma realidade, realçando apenas os seus aspetos positivos) e com isso ser até ridicularizada.

Mas não seria correto nem rigoroso fazê-lo, apenas preconceituoso.

Sinto – embora possa estar errado – que depois de décadas de “falsos profetas”, pobres sucedâneos, devaneios totalitários, a necessidade de transcendência, a atração do sagrado, a busca da “real thing” está a trazer entusiasmados jovens para a tenda do catolicismo, como já atraíra para igrejas evangélicas.

Acredito que a renovação do catolicismo, depois de anos muito difíceis, só pode vir daqui.

Se eu não estiver errado, esta “alegria de Filhos de Deus” tem de ser adubada, afastando o farisaísmo e as teias de aranha de uma Igreja que pouco ou nada nos diz, se não for assim.

Para um católico português, ouvir falar de Deus começava a ser uma raridade e contra mim também falo. Ouvir falar deste modo, ainda mais. E se a Igreja Católica não acreditar na presença de Deus na História dos Homens e na especificidade do Catolicismo, não será mais do que uma (estimável) ONG.

Portugal, apesar de ter 80% de declarados católicos, é hoje em dia “terra de missão”.

Amanhã chega o Papa e acredito que não estou errado: vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser mais atraente do que tudo o que nas últimas décadas a Igreja Católica Apostólica Romana foi capaz de nos dar aqui em Portugal.

C. VETO: IRRITAÇÃO E BOMBA DE FRAGMENTAÇÃO

No Público de domingo aconteceu o que antigamente se chamaria um “fenómeno do Entroncamento”.

São José Almeida (“Estará o Presidente da República a querer degradar o seu peso político?”), Pacheco Pereira (“O caminho perigoso do Presidente da República”) João Miguel Tavares (“A fixação de Marcelo na carreira dos professores é insensata”) estiveram de acordo em criticar duramente o Presidente da República.

E realmente têm razão. Marcelo entrou em rota de colisão com António Costa, e quanto mais o Primeiro-Ministro assobia para o lado, vai à bola à Nova Zelândia, deixa o Presidente da República a falar sozinho, recusa as ameaças, mais irritado fica o locatário de Belém.

Este não foi o primeiro erro nascido do “populismo do Centro” do nosso Presidente-Rei e seguramente não será o último do Lucky Luke da política nacional, que como o famoso cowboy dispara mais depressa do que a sua sombra.

Este veto – vindo da brilhantíssima inteligência de quem congeminou a jogada e os termos em que foi feita – foi evidentemente uma “bomba de fragmentação” para que a guerra dos professores se mantenha no próximo ano a rebentar por todo o lado, a menos que assustado com a sua ousadia, o Presidente faça uma saída de sendeiro.

Se for assim, nada resolverá, mas revelará que a irritação é “a Mãe de todas as Guerras”.

Isto soa ridículo e – se não fosse uma hábil manobra de desgaste de Costa - seria infantil: é evidente que enfiar o advérbio “designadamente” no preâmbulo do decreto-lei por referência a negociações na próxima legislatura e com isso deixar “uma porta entreaberta” para negociar ainda nesta legislatura, não vai acalmar as greves e o que de efeitos devastadores ocorre a esse propósito no ensino público.

Pelo contrário, como Marcelo bem sabe: a perentória afirmação legal de que o tema estava encerrado faria com que a guerra civil no ensino perdesse sentido. A porta entreaberta é um convite descarado para que a pressão continue, repetindo-se o anterior ano letivo. E os sindicatos, aliás, já disseram que estão “dececionados” … com o Presidente.

CP: GREVES ABUSIVAS ILEGAIS?

Foi muito interessante – haja quem o faça - o trabalho jornalístico de Marques Mendes sobre as greves na CP no passado domingo.

E foi curioso ouvir um comentador tão cauteloso como ele a afirmar que se trata de “abuso do Direito de Greve”.

Mas onde ele falha é quando refere – como sinal de cautela – que não está a propor rever a lei da greve.

É que para punir um “abuso de Direito”, como é óbvio, não é necessário mudar a lei habilitadora de tal Direito. Basta aplicar o velho artigo 334 do Código Civil (“É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social e económico desse direito”), ele próprio expressão do que se formou nos primórdios do império romano.

Há muitos anos que refiro – seguindo doutrina jurídica indiscutível - que nenhum direito é absoluto, no sentido de que não pode ser exercido de forma abusiva e no sentido que para ser legítimo tem de ser ponderado o seu exercício em relação com outros direitos com que conflitua.

Este tipo de greves afeta gravemente e de modo desproporcionado direitos de terceiros (trabalhadores, estudantes, usuários de serviços de interesse público) e nessa medida são ilegais.

Não tenho qualquer dúvida disso. O que não significa que o Estado e nele os Tribunais tenham coragem de constatar o óbvio e agir em conformidade.

O ELOGIO

Parece ter acalmado a pressão para transformar Fernando Medina num futuro Galamba, sabe-se lá de onde vinha essa campanha.

E bem, pois Medina merece elogios. É sólido, calmo, prudente, determinado e tem sorte. Tem sido um bom Ministro das Finanças.

Recentes factos o confirmam: um magnífico artigo no Expresso que é a definição da sua estratégia, o fim das cativações que responsabiliza os ministros pela cautela financeira e pode – se as Finanças fizerem bem o seu trabalho – a redução do défice com superavit no 1º semestre de 2023 de 1,8 mil milhões de euros, manter o rigor das “contas certas”, mas apesar disso abrir a porta para que em 2024 o IRS possa baixar para os portugueses.

LER É O MELHOR REMÉDIO

No final dos anos 60 do século passado, o meu saudoso Mestre, Professor Rogério Soares, recomendava aos seus alunos do 2º ano da Faculdade de Direito de Coimbra, as obras politico-sociológicas de Raymond Aron.