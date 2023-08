Designadamente uma charada

Esteja quem lê estas linhas em júbilo pela vinda do Papa Francisco ou a fugir do pandemónio criado por um festival desta dimensão, ou até nas duas condições em simultâneo, não lhe passará despercebido quanto os governantes adoram estes momentos. Eles suspendem o tempo, passam uma esponja sobre todas as questiúnculas e pecados, concitam o frenesim jornalístico até à exaustão, colonizam a atenção pública como se fosse o final do campeonato a durar gloriosos cinco dias. Que governo pode pedir melhor?