A liberdade que falta

A agenda mediática nas últimas semanas destapou como nunca as hipocrisias no combate à corrupção em Portugal. A acompanhá-las, o princípio de que corrupção é quase sempre um exclusivo da responsabilidade e da prática dos políticos.

Esta é também uma das raízes da narrativa mais extremista que grassa hoje na Europa. Aqui, apesar da ausência de outras fatores, a nossa Justiça lenta e disfuncional ou um Ministério Público na mesma linha, o natural e legítimo trauma com José Sócrates, fizeram com que a corrupção na política tenha ocupado esse espaço central de forma muito pouco cuidada e panfletária. Serviu demasiadas vezes outros interesses para quem a quebra do segredo de justiça, as provas e os processos em si eram irrelevantes. É também à luz disto tudo que a recente e relevante reação de Rui Rio deve ser entendida.

Se na década de 70 e 80 ganhava terreno a narrativa da extrema-esquerda de que todos os males começavam e acabavam no grande capital e nas empresas, hoje entre grande parte da direita do espaço público nacional e para lá de qualquer quarto poder jornalístico a desempenhar a sua profissão com rigor, esse papel é quase sempre destinado aos políticos do “sistema.”

Repare-se como num dos desenlaces recentes mais escandalosos e que deixa pouca margem para dúvidas, existe tão pouca “opinião” sobre a Altice em certos jornais e rapidamente se ignora aqueles que garantiam a seriedade da nova administração e do CEO desde o dia um. Não é só algum jornalismo demasiado dependente dos seus grupos económicos que fica aquém quando não percebe o escrutínio necessário para lá do exercício da política. O combate à corrupção é também uma fraude quando não tem critérios ou quando mistifica outras realidades. Só que tudo isso foi premiado em Portugal nos últimos anos.

No essencial, a narrativa do combate com os políticos no centro, qualquer que fosse o tema ou caso, misturou-se sempre e quanto mais vocal fosse o justicialista a visá-los, melhor. Mesmo em universidades nacionais que têm como mecenas algumas multinacionais, aqueles que dão aulas e estão no espaço mediático redobram os cuidados muitas vezes em relação a todas e cada uma destas empresas, de forma a não ferir suscetibilidades publicamente e são o oposto quando se trata de avaliar políticos à luz de qualquer caso judicial.

Ao contrário do que se pinta, os governos em particular tornaram-se cada vez mais um alvo fácil e confortável. Esta particularidade, que é também sinónimo de uma falta de liberdade e independência na completa aceção da palavra, com mais ou menos ‘agendas’, é ainda acompanhada por uma extraordinária sobreavaliação do poder dos políticos nacionais num país da União Europeia.

Mas o mais grave é mesmo aquilo que passa para os jovens e de forma constante: ignora-se o escrutínio que existe na política hoje e continua-se a dizer direta ou indiretamente que existe mais corrupção aí do que nas empresas, na advocacia, entre gestores e todas as outras profissões. Mesmo que não haja forma de o saber, transmite-se uma espécie de certeza quando qualquer análise um pouco mais aprofundada sugeriria o contrário.

O combate à corrupção não pode ser desvalorizado em Portugal. Pelo contrário. Apesar de não estarmos na cauda da União Europeia, todos os índices têm piorado. O termo de comparação na política conta e olhar para países como a Dinamarca onde os impostos são igualmente altos em proporção, mas os salários acompanham, é crucial.

A avaliação que a sociedade dinamarquesa faz recorrentemente também não se fica pelo exercício da política. Por isso mesmo, pergunto-me se um dinamarquês na pele de um português exigiria hoje primeiro do Governo que baixasse os impostos ou procuraria que o seu salário fosse aumentado junto da sua empresa…(?)

É que não tenho dúvidas de que a liberdade do nosso combate à corrupção passa pela resposta a esta pergunta. Pelo caminho, cairiam todos os oportunistas deste conluio perigoso entre media e Ministério Público, mas também alguns que representam instituições e usam esse propósito como capa e arma da sua agenda política, sem quaisquer escrúpulos.