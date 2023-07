Os espanhóis perceberam

Passada mais de uma semana sobre as eleições legislativas de Espanha já um possível fazer algum balanço a frio do que ocorreu e das perspetivas que se abrem à governação no país vizinho.

Comecemos pelos derrotados:

Antes dos partidos, as sondagens. Mais uma vez, as sondagens – ou se quiserem, a manipulação mediática da leitura das sondagens - falharam, o que começa a ser um lugar-comum. Todas as sondagens apontavam para uma maioria absoluta do PP aliado ao VOX e para a derrota da atual solução governativa assente no PSOE e nas forças políticas que integram a coligação SUMAR. Tal como aconteceu nas últimas eleições legislativas em Portugal em que os eleitores foram bombardeados com um “empate técnico” entre o PS e o PSD e com a possibilidade de um Governo do PSD aliado ao Chega, o falhanço foi estrondoso. Porém, se em Portugal a manipulação política e mediática das sondagens terá conseguido afetar o comportamento eleitoral de muitos portugueses e dar ao PS uma maioria absoluta que muitos dos seus eleitores nem sequer desejariam, em Espanha os eleitores souberam resistir melhor a esse canto de sereia. Derrotaram a direita e não deram a maioria absoluta aos socialistas. Tanto melhor para eles.

No plano político, o grande derrotado foi o partido da extrema-direita: o Vox.

Este partido, adotando um discurso saudosista da ditadura franquista e de apologia do machismo, do racismo e da xenofobia, contra os imigrantes, de repressão dos nacionalismos que fazem parte integrante do cenário político espanhol e de negacionismos anticivilizacionais diversos, aspirava a chegar ao Governo, formando maioria com o PP. Não só não o conseguiu como perdeu 19 dos deputados que tinha. Na noite eleitoral, o seu líder não escondia a derrota, espelhada nos rostos sombrios que o rodeavam. Entre eles, André Ventura, que indo a Madrid para celebrar a vitória, teve de voltar a Lisboa sem nada para celebrar.

À esquerda do PSOE, a coligação SUMAR obteve um resultado significativo tendo o em conta as condições em que teve de disputar as eleições. É certo que perdeu votos e perdeu quatro deputados, relativamente à coligação Unidas Podemos que a precedeu. Contudo, num quadro de enorme pressão bipolarizadora decorrente do receio da vitória da direita, numa situação em que após o insucesso eleitoral das eleições locais e regionais ocorridas há escassas semanas teve de criar uma nova coligação que só se concluiu à 25.ª hora devido a dificuldades com a integração do Podemos, conseguiu triplicar a votação obtida nas eleições regionais e locais e obter um resultado que lhe permitiu contribuir para a derrota da direita, impedir a maioria absoluta do PSOE e, muito provavelmente, integrar o próximo Governo.

Não existem ainda certezas sobre a próxima solução governativa em Espanha. A única certeza é que destas eleições não resultará um Governo do PP, nem sozinho nem aliado ao VOX, devido às incompatibilidades existentes entre estas forças da direita espanhola e os partidos autonomistas. Um Governo que conte com o apoio do Vox nunca terá o apoio de forças políticas autonomistas que no atual quadro são indispensáveis para a viabilização de qualquer solução governativa.

Não é ainda inteiramente certo que o PSOE e a coligação de esquerda SUMAR consigam obter a anuência do partido independentista catalão, o Junts, para a formação do Governo e essa anuência pode ser indispensável. Todavia, se a viabilização de um Governo do PP e do Vox é de excluir liminarmente, já um Governo PSOE/SUMAR é uma possibilidade que ambas as forças políticas consideram bem real. Em todo o caso, o futuro próximo o dirá.

As pressões que o PP tem vindo a fazer nos dias que se seguiram às eleições na base da ideia patética de que o partido que, isoladamente, tenha mais votos e deputados deve governar, como se as eleições parlamentares num sistema de representação proporcional fossem como uma corrida de atletismo, são pouco mais que patéticas, quando é o mesmo PP que em diversas regiões de Espanha se uniu com o Vox para formar Governos em regiões em que o PSOE foi o partido mais votado.

Não é intelectual nem politicamente sério fazer extrapolações para Portugal das eleições de Espanha. Os países são muito diferentes em muitos aspetos e têm realidades políticas que não são comparáveis. Porém, há ilações que, em tese geral, podem ser retiradas. A primeira é que o povo espanhol teve a lucidez necessária para impedir a direita e a extrema-direita de tomar o poder, no que constitui uma grande vitória da democracia. A segunda é que uma parte muito significativa do povo espanhol, que se situa politicamente à esquerda do PSOE, resistiu ao apelo do tal voto útil, que só é útil para quem o recebe e nunca para quem o dá, e demonstrou que não é indispensável votar nos socialistas para manter a direita longe do poder. Os espanhóis perceberam.