JMJ 2023: louvado seja Deus 

Louvado seja Deus (2Cor 1:3). Portugal recebe esta semana o Papa Francisco e, com ele, mais de 1 milhão de jovens, num impressionante e comovente movimento de paz, de fé, de esperança e de amor. Graças à Jornada Mundial da Juventude, Lisboa será lugar de encontro de jovens de todas as origens, de todas as cores, de todas as condições sociais, de todas as culturas, falando todas as línguas do homem. Diversidade e inclusão, para usar as palavras da moda. Catolicismo, para sermos fiéis à verdade, à tradição e, já agora, ao rigoroso sentido das palavras.

Num tempo de guerra na Europa, de ódios crescentes, de autocracias ascendentes, de êxodos forçados, de medo e desesperança, Lisboa é, por estes dias, o palco da paz e da esperança. Louvado seja Deus.

Claro que, onde há motivo de união sob o signo da cruz, o diabo sempre espreita. E, aqui, também não se fez esperar. Cedo começaram os discursos de ódio mal disfarçado, com capa de altivez moral, contra a Igreja Católica, contra a fé e contra os crentes. Num frenesim que confunde laicidade com anti-clericalismo, muitos dos que, durante décadas, têm apoiado governos - nacionais e locais - que não deram quaisquer respostas eficazes em matéria de habitação ou de protecção e emancipação de pessoas em situação de sem abrigo, descobriram agora estes flagelos para os usarem como bitola de avaliação dos custos da JMJ 2023.

Começaram, e assim continuarão. Sabemos quem são. São os arautos da defesa do "planeta", armados de gadgets alimentados a baterias de lítio, que lhes duram menos de um ano nas mãos, a expor as contradições e falhas dos outros, mas que não leram a Laudato Si. São os "solidários" com os pobres e os espoliados do capitalismo, que entoarão loas a países comunistas a partir das suas posições de privilégio, ignorando a Rerum Novarum. São "activistas" de todas as causas, profissionais da proclamação, que insultarão missionários que entregam a vida por amor, sem saberem o que é a Redemptoris Missio.

Por falar em missionários: sabem quantos missionários católicos estão espalhados pelo mundo, em lugares onde raramente se ouvem vozes progressistas, entregando literalmente a vida pelos mais vulneráveis? Quase meio milhão. Curiosidade: a Igreja, através das suas várias associações missionárias, está muito mais empenhada na opção pelos pobres e no desenvolvimento humano integral do que no proselitismo. Uma Igreja ao serviço do outro. Foi, aliás, pela mão do Papa Francisco, em 2016, que o Departamento para a Promoção Integral do Desenvolvimento Humano foi criado no Vaticano.

Disse "entregando literalmente a vida pelos mais vulneráveis". Exemplos? No mesmo local, a Nigéria, para onde activistas querem devolver os Bronzes do Benin, num agitado e precipitado movimento de "reparação histórica", está em curso uma tragédia: "O mundo afastou-se da Nigéria. Está a acontecer um genocídio, mas ninguém se importa." Estas palavras são do Pe. Abayomi, vigário da Igreja de São Francisco Xavier em Owo, Nigéria, que foi atacada durante a Missa de Pentecostes, no Domingo, 5 de Junho de 2022. O massacre provocou, pelo menos, 40 mortos e dezenas de feridos graves (o relato pode ler-se aqui ).

Estranho este incómodo causado por quem quer o Bem. Nos últimos anos, a perseguição a católicos aumentou no mundo. Na Ásia, farol de tantos e merecedora de adversativas de alguns, muitos entre nós, com a Coreia do Norte e a China à cabeça, o autoritarismo do Estado tem sido o factor crítico que provoca o aumento da opressão contra os Cristãos. Em África, a situação piorou, com aumento de violência genocida por parte de participantes militantes não-estatais, incluindo jihadistas (mesma fonte ). A isto, os "activistas" dos tempos modernos têm dedicado um silêncio confrangedor.

Mas voltemos a Lisboa. Neste admirável movimento convergente nesta esplanada sobre o Atlântico, não se ouvirão palavras de guerra, de exclusão. Neste palco à beira-mar, em contraste com outras Mecas, ouvir-se-ão, por estes dias, palavras de paz, de diálogo ecuménico e interreligioso. E ouvir-se-ão risos, cânticos de alegria, lágrimas de compaixão e orações de amor.

A Igreja Católica, essa, apesar das suas humanas falhas de sempre, da crise moral que atravessa, dos paradoxos teológicos com que se debate, no dia seguinte, como nos dias anteriores, lá continuará, em África, na Ásia, na América Latina, onde raramente se vêem "progressistas" ou wokes, ou nas fronteiras da sociedade, nos degredos da cidade, dando o corpo e a vida onde, de outros, só se ouvem proclamações.

Não cito S. Paulo por acaso. Não cito a carta aos Coríntios sem intenção. “Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. (...) Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.” (1Cor 13:1 - 13:13).

Bem-vindo, Papa Francisco. Bem-vindos, todos os que vêm em paz. Louvado seja Deus.