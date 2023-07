Se comentar não beba

Barcelona ganhou a liga espanhola de futebol e o Valladolid, o Espanyol e o Elche foram despromovidos à segunda divisão. Que lições retiramos daqui para o campeonato português? Em princípio, nenhumas. O concurso “Pasapalabra” foi o programa de entretenimento mais visto da televisão espanhola no passado domingo. Que efeito poderá ter isto no panorama audiovisual português? Parece que nenhum. O PP ganhou as eleições em Espanha, mas o PSOE também subiu, o Vox desceu bastante e por isso há um impasse político em que ninguém tem condições de formar governo. Que paralelos se podem estabelecer com a política portuguesa? Tantos quantos conseguirem encher a duração média de um programa de comentário político. É um pouco perturbador que comentadores desportivos sejam mais sensatos do que comentadores políticos.

