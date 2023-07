Polarização

As eleições espanholas estão a ser objeto de múltiplas leituras. Muitos retiram conclusões políticas para a realidade portuguesa que, em muitos casos, têm tanto de análise como de desejo. O meu confirmation bias é que confirmam o que se passou nas últimas eleições portuguesas: em países com um histórico de ditaduras de direita uma fatia importante do eleitorado moderado rejeita (e teme) uma eventual coligação pós-eleitoral entre o centro-direita e a extrema-direita. Tal hipótese tem também um efeito mobilizador na esquerda. Um partido moderado que não exclua essa coligação parece pagar um preço por isso. Mas, sendo intelectualmente honesto, não posso garantir que sem esse preço o PP tinha ganho em condições de governar nem é automático tirar conclusões para Portugal. Por um lado, porque várias variáveis contribuem para os resultados eleitorais, muitas delas específicas de Espanha. Por outro lado, porque se trata sempre de um contrafactual, impossível de provar. Dito isto, posso afirmar que ninguém testou se a abordagem contrária e que defendo não produz melhores resultados sendo claro que a atual não está a funcionar.

