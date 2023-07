Passado colonial: glórias celebradas, crimes escondidos

Algumas das maiores plantações de algodão do sul dos Estados Unidos, que receberam milhares de escravos, subsistem, convertidas em destinos turísticos e memorialistas. Só no Louisiana são doze, incluindo a Whitney Plantation, onde foi aberto o primeiro museu do país dedicado à escravatura. Aí é possível visitar não apenas as barracas onde se amontoavam, como o dia-a-dia de exploração, violência e abuso que mantinha a pujante economia do sul esclavagista.

Visitando o museu é possível confirmar o amplo destaque dado ao papel de Portugal no comércio de escravos de África para o continente americano. Como em qualquer lado onde se fale de escravatura. É esta a forma como o resto do mundo olha para a nossa participação numa das maiores ignominias da história mundial. Menos em Portugal. Por cá, mantém-se a extraordinária fantasia da “colonização exemplar”.