Os jogos do ténis

Carlos Alcaraz venceu o último torneio de Wimbledon. Combinando a garra de Nadal, a flexibilidade e consistência de Djokovic e o virtuosismo técnico de Federer, o jovem Alcaraz (com apenas 20 anos) entusiasmou os adeptos do desporto na versão masculina, agora que o reinado dos três grandes está no fim. Além destas qualidades, há uma outra que é comum a quase todos os melhores jogadores profissionais: a inteligência para aplicar de forma exímia os princípios da teoria dos jogos que foram desenvolvidos por economistas e matemáticos nos últimos 70 anos.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.