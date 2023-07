Os filhos da bomba atómica

O êxito cinematográfico do momento, de Christopher Nolan, debruça-se sobre a vida do físico Robert Oppenheimer, responsável pelo desenvolvimento da primeira bomba atómica em 1945, testada uma única vez no deserto do Novo México antes de ser lançada sobre Hiroxima e Nagasaki umas semanas mais tarde. O filme é eminentemente biográfico, focando-se na história da sua vida — a vida daquele que é, justamente, apelidado de pai da bomba atómica pois contribuiu como mais ninguém para o desenvolvimento da que era então a arma mais mortífera da história da humanidade.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.