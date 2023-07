O fim da escrita manual

O título do jornal inglês era o seguinte, e dá-me muito jeito para estabelecer o tom a esta crónica: “Homem não consegue roubar banco porque funcionários foram incapazes de perceber a letra com que escreveu nota a anunciar o assalto.” Exato. É um problema que não teve em conta. Está a perder-se a capacidade de escrever à mão. E não só de escrever como de entender a própria escrita cursiva (manual). Sem grandes alarmismos, podemos dizer que é uma questão de tempo para que as novas gerações deixem mesmo de saber fazer uso de um instrumento de escrita para estruturar um pensamento, ou de escrever uma nota com um pedido de auxílio (ou de assalto), ou tenham sequer criado aquilo que chamamos de “assinatura”, um obsoleto rabisco apenas repetível pelo próprio e que serve de prova indesmentível de que aquela pessoa e não outra do universo colocara a sua honra no documento.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.