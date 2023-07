O centro tem salvação?

O alívio espanhol não dispensa a questão mais evidente: o protagonista da campanha eleitoral foi o medo, a direita com o plebiscito antissanchista (o “alia­do dos terroristas”) e os socialistas com a ameaça do acordo PP-Vox. Ora, o medo pode vencer, mas não sabe governar. O uso do medo é naturalmente um subproduto da aceleração emocional que as formas de comunicação baseadas nas redes sociais permitem e estimulam, construindo uma nova linguagem e uma tipologia específica de guerras de posições, e é nele que se especializam os criadores da política gasosa. Vai prosperar. No entanto, cria um vazio político — e é nessa sombra que se alimentam ou nascem os monstros.

