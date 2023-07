Não cale, a violência doméstica é crime público

A 26 de junho o telefone tocou cedo no SAIV, o Serviço de Apoio e Informação à Vítima do Instituto Universitário Ciências da Saúde da CESPU, em Gandra, Paredes. “Viste a notícia? Era nossa?” Referiam-se a mais uma tentativa de homicídio enquadrada numa relação conjugal marcada pela violência. Desta vez no nosso concelho, em Bitarães. Nesse dia, mais a sul, reportaram-se mais duas situações da mesma natureza.

