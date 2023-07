Marta Chávarri

Costuma dizer-se que “quem é vivo sempre aparece”. É uma expressão simpática para dizer a alguém que há muito não aparecia. Acontece que hoje ninguém “desaparece”. As redes sociais tornaram a expressão obsoleta, não só porque mantêm toda a gente “a aparecer”, como ajudam a esbater as diferenças entre os que precisam de aparecer e os que não precisam. Os ricos, por exemplo, não precisam de aparecer. E quanto mais ricos forem, mais próxima do zero estará essa necessidade. Temos, porém, o Instagram a desmentir esta tese, porque a vaidade é comum a todas as classes sociais e há sempre ricos e muito ricos que gostam de aparecer, por muito desagradável nos possa parecer tal ideia.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.