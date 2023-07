Domingo de manhã. Quando chego à cozinha, o meu pai já está na poltrona a chorar. Por um segundo, penso no pior. À beira dos 70, o meu pai está naquela fase da vida em que os funerais são tão comuns como os aniversários. Mas não: as lágrimas são de alegria porque a seleção de futebol feminino acabou de cantar o hino. Vou até à sala em bicos de pé para não acordar a miudagem e rebobino a fita na box. Também choro. Como é que tantos estranhos podem chorar em conjunto sem trocarem palavras? Como é que tanta gente que não se conhece pode ficar emocionada ao mesmo tempo tendo apenas uns acordes mal amanhados como intermediários? Seja como for, uma coisa é certa: o futebol feminino tem uma pureza que se perdeu há muito no futebol masculino. Esta cena já não é possível no mundo dos homens, não só porque eles ainda acham que chorar é para meninas, mas também porque eles são marketizados logo aos 16 anos. Quando chegam aos 20, já são produtos e não aquilo que vimos no domingo: seres humanos emocionados e sem medo que essa emoção ponha em causa o seu profissionalismo.

