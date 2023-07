Feminismo às pinguinhas?

A ideia de que cortes de impostos, ou outros benefícios financeiros, atribuídos aos mais ricos beneficiam todos ficou pejorativamente conhecida com a teoria do trickle down economics. O argumento vai de cima para baixo: beneficiando os ricos, eles investirão mais, criando assim empregos que beneficiarão os mais pobres. Não sei como traduzir trickle down, mas o sentimento que expressa é a de um pequeno curso de água que vai escorrendo por ali abaixo, chegando umas pinguinhas a quem está na base. Os pobres que fiquem com as migalhas que caem da mesa dos ricos.

