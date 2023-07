Colaboradores de todo o mundo, uni-vos!

Contando a história de um jovem chefe de sucesso que, no meio de uma tragédia pessoal, troca a sofisticada cozinha de um restaurante de três estrelas pela recuperação de uma decadente casa de sandes da família, “The Bear” foi o grande sucesso das séries lançadas no último verão. O êxito estrondoso, ampliado na segunda temporada, esconde as condições miseráveis em que vivem alguns dos fazedores deste sucesso. Sem dinheiro para manter o aquecimento do seu minúsculo apartamento em Brooklyn, Alex O’Keefe, o redator da equipa de argumentistas que deu cor à trama, teve de escrever a sua parte do episódio final da temporada numa biblioteca pública. Quando foi receber o prestigiado prémio da Writers Guild of America, tinha saldo negativo na conta. Familiares e amigos arranjaram-lhe o smoking, mas o laço teve de ser comprado a crédito.

