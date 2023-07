Brancos, negros e muçulmanos: juntos

Kenan Malik, muçulmano britânico e grande crítico do politicamente correto identitário e rácico, recorda o episódio no livro “Multiculturalism and its Discontents, Rethinking Diversity”: nos anos 70, cidades ingleses como Birmingham foram varridas por revoltas e motins das suas populações mais pobres. E aqui a palavra certa é esta: pobres. Brancos, negros e castanhos uniram-se no mesmo bloco para reivindicar melhores condições de vida. As diferenças raciais eram menos importantes do que as semelhanças económicas – e é isso que deve ser.