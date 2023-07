A grande invasão papal

A frase que se ouve em Lisboa, nas redondezas do acontecimento, é “vamos fugir antes que venha o Papa”. “Claro.” A frase aparece sempre rematada por este “claro”. Claro, claríssimo, que vamos fugir. Os moradores já apanharam a festa do Benfica e o barulho do Wonderland, que é o menos mau de todos os acontecimentos, e festas do Parque Eduardo VII. O Papa trará dez vezes mais gente e um aparato policial, mais as restrições de mobilidade, que tornam a vida das pessoas ainda mais difícil. Imagino que o Presidente da República, que, dizem os peritos, foi o autor da ideia de ter uma missa naquele cenário, nunca use o Parque. Nem o conheça. Cascais fica longe. Isto não o afeta.

