A fé é de cada um, o escrutínio é de todos

O ano, 2019. O local, Panamá. Decorria a Jornada Mundial da Juventude. Marcelo Rebelo de Sousa, esfusiante, não cabia em si de alegre: “Conseguimos! Conseguimos, Portugal, Lisboa. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória.” Descontando o natural exagero na reação do católico Marcelo, a visita do Papa Francisco a Portugal na próxima semana para, entre quarta-feira e domingo, participar na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, é um daqueles eventos cujo impacto e significado ultrapassam em muito os domínios reservados da fé, que a cada um dizem respeito. No final do ano, quando olharmos para 2023, este terá sido seguramente um dos acontecimentos, se não o acontecimento, mais importante no nosso país.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.