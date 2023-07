A economia das nove às cinco

Vivemos no século XXI e continuamos a olhar para a economia como no tempo da Revolução Industrial. Nos anos da troika, cortaram-se feriados para tentar o duplo efeito de baixar custos laborais e aumentar a produtividade. Sinceramente, não sei qual foi o resultado. Na semana passada, a associação que representa o alojamento local — a ALEP — manifestou-se e fez publicidade a defender um sector que representa “3,8% do PIB e 40% do turismo”. Muitos dos defensores do resgate da TAP argumentam, sem mais, com o contributo da empresa para o PIB, nomeadamente através das exportações e do emprego indireto que gera. Portugal é uma das economias avançadas com maior peso do turismo: sem ele, dizem alguns, estávamos condenados à estagnação. Todos estes exemplos, que partem de factos reais, padecem de um de dois problemas de análise.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.