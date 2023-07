O trumpista e o argumentista: inimigos ou aliados?

A esquerda nunca compreendeu o sucesso popular do capitalismo dos séculos XIX e XX. Os grandes combates do século passado acabaram quando o povo comunista derrubou um muro para aceder ao capitalismo popular do lado ocidental. Então, o que raio se passou entre 1989 e 2023? O capitalismo ocidental – não o capitalismo oriental – deixou de ser popular, fechou-se numa cidadela muito próxima da caricatura que as esquerdas andaram a fazer durante dois séculos. O capitalismo aqui no ocidente deixou de pensar na distribuição de empregos e de rendimentos para a classe operária e para a baixa classe média. Aliás, até se pode dizer que o capitalismo desde 1989 destruiu o próprio conceito de classes operárias, numa espécie de triunfo da burguesia enojada com os cheiros e trabalhos manuais dos mais pobres – curiosamente, a mesma burguesia recupera agora o charme das profissões manuais (cozinheiro, ceramista, barista, cervejeiro, arts and crafts em geral).