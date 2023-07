O PCP é o anti-Chega

Uma das formas que a direita tem de normalizar o Chega, ou porque teme vir a precisar dele, ou porque acha que é útil para desequilibrar a política nacional para a direita, é fazer um paralelo com o PCP (e às vezes com o BE), como se fossem simétricos. Isso foi repetido em relação a Espanha, apesar de, nesse caso, haver problemas que aqui não existem: os independentismos (de esquerda e de direita) que põem em causa a ordem constitucional. Por cá, a esquerda parlamentar, toda ela, está totalmente alinhada com os valores constitucionais.

A tática usa a ideia de "polarização" como argumento geral. É verdade que há uma polarização na política e na sociedade, no sentido em que, com forte contributo das redes sociais e da mercantilização absoluta do jornalismo, deixou de ser possível qualquer debate que não se resuma um confronto a preto e branco, entre o sim e o não. Mas não há uma polarização ideológica. Pelo contrário, o consenso neoliberal transformou-se numa verdadeira TINA, a que até a extrema-direita sucumbiu.

Na Europa, pelo menos, o conjunto da esquerda perdeu força e a antiga esquerda radical nunca foi tão moderada, tendo abandonado quase toda a sua pulsão revolucionária e absorvido o essencial da agenda social-democrata derrotada. Aquilo a que assistimos é a uma inclinação da Europa para a direita, com fortíssima capacidade de influência no debate da extrema-direita. O peso que a chamada “agenda identitária” ganhou à esquerda não é sinal da sua radicalização, mas do oposto: ela veio ocupar o espaço deixado vazio por uma proposta económica e social alternativa aocapitalismo. Abandona o que é radical à esquerda: o debate sobre a distribuição da riqueza e a propriedade.