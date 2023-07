Lições de Espanha

Em termos gerais, as sondagens relativas às eleições ocorridas em Espanha no passado domingo apontavam para três factos essenciais: um crescimento significativo do Partido Popular, a forte hipótese de uma maioria absoluta, somando a representação parlamentar deste com a do Vox e uma perda de apoio do PSOE. Tendências que, de resto, os inquéritos à boca das urnas pareciam confirmar.

Uma vez mais, porém, os especialistas da matéria não acertaram. E, das três, só uma se confirmou – a primeira. Resultado: instalou-se a desilusão nas hostes dos que ganharam e irrompeu a euforia no campo dos que perderam.

O futuro é, neste momento, incerto. E o apuramento dos resultados da emigração pode torná-lo ainda mais. Mas há uma hipótese que parece de mais difícil concretização – a eleição de Alberto Feijóo.

Com efeito, a já anunciada recusa de apoio por parte do PNV (nacionalistas bascos moderados) impede o PP de obter os necessários 176 votos para a investidura à primeira volta. E se, a partir daí, se torna necessária, apenas, a maioria simples, vislumbra-se como muito provável uma união negativa da esquerda socialista, da extrema esquerda, dos nacionalistas bascos radicais e dos independentistas catalões, com vista a impedi-la.

Existem, para além disso, dois caminhos: ou a incapacidade de obter uma solução governativa no prazo de dois meses, o que implicará a dissolução das cortes e a realização de novas eleições (algo que sucedeu, de resto, em 2019, após o sufrágio de Abril) ou a criação de condições para Pedro Sanchez formar um novo Executivo. Algo que parece estar nas mãos de Carles Puigdemont e dos sete Deputados do seu partido, Junts per Catalunya (e, consequentemente, das cedências que o PSOE estiver disponível para fazer aos independentistas).

Sanchez é exactamente o inverso daquilo que um político deve ser. Alguém que não tem palavra - quem não se lembra de como, em Julho de 2019, foi taxativo em dizer que Pablo Iglésias e o Podemos não integrariam o Governo e, poucos dias depois das eleições de Novembro, firmou com ele um pacto de coligação? E que não tem limites à sua ambição de mandar, ainda que tal signifique fazer entendimentos com aqueles que querem acabar com a Espanha tal como a conhecemos – os independentistas catalães - ou com o EH Bildu, herdeiro político da ETA, uma organização terrorista que assassinou 829 pessoas e feriu mais de 22000 nos seus atentados.

Mas, goste-se ou não dele – e eu incluo-me, obviamente, no segundo grupo – há algo que não pode deixar de ser sublinhado: a sua capacidade de resistência política. Das cinco eleições gerais a que se apresentou como líder do PSOE, perdeu três – 2015, 2016 e 2023. Na sequência da derrota de 2016, demitiu-se do cargo. Regressou em Maio de 2017 e, em Junho de 2018, aproveitando a fragilidade do PP, gerada por escândalos de financiamentos ilegais, conseguiu ser designado Primeiro-Ministro, com a aprovação de uma moção de censura construtiva a Mariano Rajoy. E aí permaneceu, desde então, com base naquilo que ficou conhecido como coligação Frankenstein, que agora procura reeditar.

Sempre discordei da ideia, muito popularizada, de que as eleições não são ganhas pela oposição, mas perdidas por quem governa. E, creio, o que agora se passa em Espanha demonstra bem o erro dessa análise. Porque se o PP se encontra numa situação difícil, deve-o, sobretudo, a si próprio.

É indiscutível que Alberto Feijóo começou bem. E isso permitiu-lhe, em pouco mais de um ano, vencer, de forma clara, as eleições regionais de Maio passado. A partir daí, porém, cometeu um conjunto inexplicável de erros tácticos e estratégicos.

No plano táctico, foi incapaz de colocar um ponto final na questão, naturalmente retomada pela esquerda, da sua amizade com um importante narcotraficante galego, que cumpre uma pesada pena de prisão. E, depois de derrotar, de forma clara, Pedro Sanchez, num debate televisivo, incompreensivelmente recusou-se a participar num outro, desta feita a quatro, que era suposto reunir os líderes de todos os principais partidos.

No domínio estratégico, a forma de lidar com a relação com a extrema-direita foi absolutamente desastrada. Em primeiro lugar, deu o seu acordo – ou, pelo menos, não se opôs - ao estabelecimento de entendimentos bilaterais com o Vox, por forma a permitir ao PP assumir a governação de múltiplas comunidades autónomas e de municípios. Sem perceber que, ao fazê-lo, estava a hipotecar a afirmação da autonomia estratégica do seu partido e, por essa via, a possibilidade de obter um resultado mais robusto nas eleições legislativas.

Mas, como se isso não fosse, por si só, suficiente, durante a campanha eleitoral deixou que se instalasse a ideia de que tinha desistido de obter uma maioria para governar e que já dava como adquirida a necessidade de a conseguir com o Vox. Em consequência, alienou votos moderados ao centro de quem, certamente disponível para, em tese, votar nele, não aceita que possa pactuar-se com uma extrema-direita cada vez mais retrógrada

e passadista, quer no discurso, quer na prática que começou já a implementar nos lugares em que, à boleia do PP, chegou ao poder.

Se há lição que os resultados das eleições espanholas permitem retirar (ou melhor, confirmar), é que os partidos moderados têm de compreender, de uma vez por todas, que os extremos (os dois) são um risco para a estabilidade, que importa, a todo o custo, combater, em vez de promover, seja activamente, seja pela tolerância. Ainda que aqueles que, como Sanchez, têm uma agenda própria, e não um desígnio nacional, insistam em ignorá-lo.

A conclusão é válida, também, para Portugal. O PSD, pela voz do seu líder, parece ir pelo bom caminho, ao rejeitar, sem margem para dúvidas, acordos de governo com racistas, xenófobos e populistas. Infelizmente, o mesmo não sucede com o PS que, depois de ter pactuado com a extrema-esquerda, vai tentando insuflar o Chega, porque vê nisso uma (suposta) forma de enfraquecer o PSD e de se manter no poder. Convinha que arrepiasse caminho antes que provoque mais danos, porventura irreparáveis. Não ao PSD, mas a Portugal.